حداد يؤكد اهمية تفعيل آليات دعم وتشجيع الطاقات الابداعية والاستفادة من تجارب الاختراع

2019/05/19 | 11:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد نائب رئيس مجلس النواب بشير حداد اهمية تفعيل آليات دعم وتشجيع الطاقات الإبداعية والاستفادة من تجارب الاختراع.وذكر بيان لمكتب حداد ان ” نائب رئيس البرلمان بحث خلال لقائه رئيس منتدى المخترعين العراقيين زيدون خلف الساعدي وعددا من أعضاء المنتدى توجيه المؤسسات المعنية لتطوير التعاون والتواصل مع اصحاب الاختراعات والكفاءات العلمية”.واكد ” أهمية […]

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