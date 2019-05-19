2019/05/19 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزراعة النيابية تحذر: مرض فتاك سيقضي على هوية العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/19 | 11:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة النيابية تحذر: مرض فتاك سيقضي على هوية العراق ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة النيابية تحذر: مرض فتاك سيقضي على هوية العراق ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).