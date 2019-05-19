الاطاحة بـ”أمير كتيبة الهاونات” في ايسر الموصل

2019/05/19 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأحد، عن القاء القبض على ما يسمى بـ”امير كتيبة الهاونات” بتنظيم “ داعش” الإجرامي في الجانب الأيسر لمدينة الموصل.وقالت الخلية في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “وفق معلومات استخبارية دقيقة، فوج سوات التابع لقيادة شرطة نينوى، قام بالقاء القبض على القيادي في عصابات داعش الإرهابية الملقب جهاد الأنصاري”.[…]

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