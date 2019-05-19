وفد الزوراء يغادر الى دبي لمواجهة الوصل بدوري الابطال

2019/05/19 | 11:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن نادي الزوراء، الاحد، ان وفد الفريق سيغادر الى دولة الامارات العربية المتحدة لمواجهة فريق الوصل بدوري أبطال آسيا.وقال عضو الهيئة الادارية للنادي عبد الرحمن رشيد في تصريح لـ/ المعلومة/ إن “الفريق انهى تحضيراته على ملعب الشالجية في بغداد، حيث شهد يوم امس اجراء اخر وحدة تدريبية في بغداد”.واوضح رشيد، أن “وفد […]

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