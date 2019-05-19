2019/05/19 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد

وصل وزير النفط، ثامر الغضبان، الى السعودية للمشاركة في اجتماع اللجنة الوزارية لمراقبة الانتاج في جدة اليوم الاحد.

وأكد الغضبان في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز" على هامش لقاءه بوزير الطاقة السعودي خالد الفالح، "حرص العراق على تحقيق المزيد من الاستقرار والتوازن للسوق النفطية".

وأضاف أن "الاجتماع يهدف الى مراجعة وتقييم السوق النفطية العالمية بعد اتفاق خفض الانتاج الذي اتخذته الدول الاعضاء في منظمة «اوبك» والمتحالفين معها من خارجها بقيادة روسيا في شهر كانون الاول من العام الماضي 2018 الذي نص على خفض الانتاج بمعدل (مليون و200 الف برميل ) ولمدة 6 أشهر وينتهي في شهر حزيران المقبل".

وتابع الغضبان، بحسب البيان، أن "الاجتماع سيقوم بمراجعة وتقييم شامل للسوق النفطية العالمية ، بعد الاستماع الى تقارير اللجان المختصة بهذا الشأن ، ومن ثم رفع التوصيات المناسبة الى الاجتماع الوزاري المزمع عقده في فيينا شهر حزيران المقبل".

بدوره قال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، بحسب البيان، إن "نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط والوفد المرافق له كان قد عقدا اجتماعاً مع وزير الطاقة السعودي خالد الفالح الى جانب عدد من المسؤولين في عدد من الوزارات والشركات في المملكة العربية السعودية".

ولفت جهاد الى ان الاجتماع تخلله "متابعة بعض الملفات المهمة التي تم الاتفاق عليها مؤخراً من قبل المجلس التنسيقي العراقي –السعودي".

وأكد "مباشرة عدد من الوزارات بالعمل على تفعيل مذكرات التفاهم ومنها ملف الطاقة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النفط يلتقي نظيره السعودي في جدة) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير النفط يلتقي نظيره السعودي في جدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).