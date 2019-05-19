وصول معدات جديدة لتأهيل مصنع الدرفلة بالبصرة

2019/05/19 | 11:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشركة العامة للحديد والصلب في البصرة عن وصول شحنة جديدة من معدات تأهيل مصنع الدرفلة في الشركة .وقال مدير عام الشركة عباس حيال :” ان اربع شاحنات كبيرة محملة بمعدات جديدة وصلت وتم تفريغ حمولتها في مخازن الشركة “، مشيرا الى وصول معدات أخرى إلى ميناء أم قصر تجري حاليا إجراءات تسلمها لنقلها […]

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