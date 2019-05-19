الغضبان :اجتماع جدة سيقوم بمراجعة وتقييم شامل للسوق النفطية العالمية

2019/05/19 | 11:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان، حرص العراق على تحقيق المزيد من الاستقرار والتوازن للسوق النفطية .وقال الغضبان ، خلال لقائه بوزير الطاقة السعودي خالد الفالح في جدة على هامش مشاركته في اجتماع اللجنة الوزارية لمراقبة الانتاج المزمع عقده في وقت لاحق اليوم ، ان” الاجتماع يهدف الى مراجعة وتقييم […]

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