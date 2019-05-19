الإطاحة بالأنصاري في أيسر الموصل

2019/05/19 | 11:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - نينوى

أعلنت خلية الإعلام الأمني، القبض على قيادي بارز بعصابات داعش الارهابية ، في الساحل الأيسر من مدينة الموصل.

وقالت الخلية في بيان لها

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