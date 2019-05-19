الحرية والتغيير: هذا ما سنناقشه مع المجلس العسكري اليوم

2019/05/19 | 11:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قوى "إعلان الحرية والتغيير" المعارضة بالسودان اليوم الأحد، القضايا التي ستناقشها في جلسة التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي المقررة مساء اليوم.

وأوضحت القوى في بيان

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