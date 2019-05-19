اعتقال ثلاث نساء بتهم السرقة شمالي بغداد

2019/05/19 | 11:38

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العهد نيوز- بغداد

القت قوة من مديرية مكافحة اجرام بغداد القبض على “3” نساء بتهمة سرقة المنازل في مدينة الكاظمية شمالي العاصمة.

وقالت المديرية في بيان صحفي

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