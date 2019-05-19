القبض على 4 مطلوبين للقضاء بتهم متنوعة في الديوانية

2019/05/19 | 11:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية شرطة الديوانية، اليوم الأحد، عن إلقاء القبض على أربعة متهمين في المحافظة.

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