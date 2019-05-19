الغاء مباراة العراق وليبيا الودية في تونس

2019/05/19 | 11:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم انه تلقى اشعارا من نظيره الليبي يقضي بالغاء المباراة الودية بين المنتخبين التي كانت مقررة في شهر حزيران المقبل.

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