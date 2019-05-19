الغضبان من جدة: حريصون على تحقيق الاستقرار والتوازن في السوق النفطية

2019/05/19 | 11:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان، اليوم الأحد، الحرص على تحقيق المزيد من الاستقرار والتوازن للسوق النفطية.

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