2019/05/19 | 11:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي، الأحد، الاحداث الاخيرة في المنطقة كشفت عن الحجم الحقيقي لقوة العدو، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأميركية تخشى الحرب مع إيران.وقال سلامي خلال مراسم اقيمت صباح اليوم لتقديم عدد من قادة الحرس الثوري الذين تم تعيينهم في مناصب جديدة وتوديع المسؤولين السابقين، إن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحرس الثوري: أميركا تخشى الحرب مع إيران) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحرس الثوري: أميركا تخشى الحرب مع إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).