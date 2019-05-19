الحشد يعزز تواجده جنوب تكريت عقب ورود معلومات عن تحركات “داعشية”

2019/05/19 | 11:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..عزز اللواء 41 بالحشد الشعبي، الأحد، تواجده جنوب مدينة تكريت عقب ورود معلومات عن وجود تحركات لتنظيم “ داعش” الإجرامي في المنطقة.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “قوات اللواء 41 بالحشد الشعبي عززت تواجدها ليلة امس في قاطع بلد ويثرب منطقة المزاريع جنوب تكريت”.وأضاف البيان، أن “اللواء عزز […]

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