2019/05/19 | 11:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بمصرع واصابة 34 عنصراً من الحشد الشعبي في حادث سير بمحافظة ديالى.

وقال المصدر لشفق نيوز ان عجلة تقل منتسبين للحشد الشعبي، انقلبت في قضاء بلدروز بمحافظة ديالى.

واضاف المصدر ان "الحادث اسفر عن مصرع 6 اشخاص واصابة 28 اخرين بجروح".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرع واصابة 34 عنصراً من الحشد الشعبي) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرع واصابة 34 عنصراً من الحشد الشعبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).