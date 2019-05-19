القاء القبض على قيادي كبير بتنظيم داعش

2019/05/19 | 11:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاحد، القاء القبض على قيادي في تنظيم داعش.

وقالت الخلية في بيان ورد لشفق نيوز انه "وفق معلومات استخبارية دقيقة، ألقى فوج سوات التابع لقيادة شرطة نينوى، القبض على القيادي في عصابات داعش الإرهابية الملقب جهاد الأنصاري".

واضاف البيان ان "الانصاري كان يشغل منصب ما يسمى أمير كتيبة الهاونات في قاطع سهل نينوى"، مبينا ان "عملية القبض على هذا المجرم تمت في الجانب الأيسر لمدينة الموصل".

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