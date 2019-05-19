بالوثيقة…مكتب عبدالمهدي يوجه بتسهيل زيارة رونالدو الى بغداد

2019/05/19 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..وجه مكتب رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، وزارة الخرجية بتقيدم التسهيلات لوفد نادي بلد الوليد برئاسة البرازيلي رونالدو الى العاصمة بغداد.ويسعى رونالدو لانشاء اكاديمية لبلد الوليد في عدد من المحافظات العراقية، ليكون الفريق الاسباني الثالث، الذي يمتلك اكاديمية في العراق من بعد اسبانيول وريال مدريد.

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