نائبة عن النصر: لا علم لنا برسالة عبد المهدي الخطية للعبادي

2019/05/19 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..نفت النائب عن ائتلاف النصر ندى شاكر, الاحد، علمها بوجود “رسالة خطية” موجهة من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى رئيس الائتلاف تطلب منه عدم الذهاب للمعارضة مقابل اشراكه بالحكومة.وقالت شاكر في تصريح لـ/المعلومة/، إنه “لا علم لنا بما صرح به احد السياسيين بأن رئيس الوزراء بعث برسالة خطية الى العبادي وعدد من […]

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