القبض على “أمير كتيبة الهاونات” بداعش في ايسر الموصل

2019/05/19 | 12:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاحد، القبض على قيادي بداعش والمسمى بـ “أمير كتيبة الهاونات”، في الجانب الايسر من الموصل.وقالت الخلية في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إنه “فوج سوات التابع لقيادة شرطة نينوى، القى القبض على القيادي في عصابات داعش الإرهابية الملقب “جهاد الأنصاري” والذي كان يشغل منصب ما […]

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