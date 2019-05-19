اصابة امرأة في ذي قار بسبب “مباراة كرة قدم”

2019/05/19 | 12:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ اعلنت مديرية شرطة ذي قار، الاحد، اصابة امرأة في المحافظة بطلق ناري نتيجة شجار عائلتين بسبب خلاف ابناءهم في مباراة كرة قدم.وقالت المديرية في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إن “الأجهزة الأمنية في قضاء الشطرة تمكنت من القاء القبض على طرفي مشاجرة مصابين بآلات راضة على خلفية مشاجرة بين ابنائهم […]

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