وزير إسرائيلي يقتحم المسجد الاقصى

2019/05/19 | 12:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..نددت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، الأحد، باقتحام وزير الزراعة في حكومة الاحتلال الإسرائيلية للمسجد الأقصى.واعتبرت الوزارة في بيان لها “اقتحام الوزير الاسرائيلي للمسجد الاقصى تحد واضح لمشاعر المسلمين في فلسطين والعالم الإسلامي وفي شهر رمضان الفضيل، في الوقت الذي تلاحق هذه الحكومة المرابطين والمعتكفين وتطردهم بشكل يومي من ساحات الأقصى”.واستنكرت الوزارة، […]

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