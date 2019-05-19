انخفاض القرصنة السياسية بنسبة 95٪ منذ عام 2015

2019/05/19 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..انخفضت قرصنة النشطاء أو ما يسمى بـ”القرصنة السياسية” في فضاء الانترنت بنسبة 95% منذ عام 2015، وذلك وفقا لبيانات شركة IBM للبرمجيات، التي توضح أن القراصنة من النشطاء انخفضوا بنسبة 95 % منذ عام 2015، حيث انخفض عدد الاختراقات التابعة لهم من ذروتها بواقع 35 حادثًا معروفًا إلى حادثين فقط في عام 2018، بالإضافة […]

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