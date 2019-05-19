English | كوردى

انخفاض القرصنة السياسية بنسبة 95٪ منذ عام 2015


انخفاض القرصنة السياسية بنسبة 95٪ منذ عام 2015
2019/05/19 | 12:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/متابعة..

انخفضت قرصنة النشطاء أو ما يسمى بـ”القرصنة السياسية” في فضاء الانترنت بنسبة 95% منذ عام 2015، وذلك وفقا لبيانات شركة IBM للبرمجيات، التي توضح أن القراصنة من النشطاء انخفضوا بنسبة 95 % منذ عام 2015، حيث انخفض عدد الاختراقات التابعة لهم من ذروتها بواقع 35 حادثًا معروفًا إلى حادثين فقط في عام 2018، بالإضافة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض القرصنة السياسية بنسبة 95٪ منذ عام 2015) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انخفاض القرصنة السياسية بنسبة 95٪ منذ عام 2015) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).

كامل التفاصيل في: المعلومة ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا