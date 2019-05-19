عدي عواد يدعو وزير النفط الى اعتماد الكوادر الوطنية بدلا من الشركات الاجنبية المنسحبة

2019/05/19 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا عضو لجنة النفط والطاقة النيابية ، عدي عواد ، وزير النفط ثامر الغضبان، الى الاعتماد على الكوادر الوطنية بدلا عن الشركات الاجنبية التي تنسحب عند اي طارئ.وقال عواد في بيان صحفي : ” ان وزارة النفط كانت تدير حقول النفط والاستخراج والتصدير في اصعب الظروف وايام الحصار دون الحاجه لاي خبير او عامل […]

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