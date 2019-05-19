حرس الثورة الاسلامي

2019/05/19 | 12:08

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العهد نيوز - متابعة

أكد القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي بان الاحداث الاخيرة في المنطقة كشفت عن الحجم الحقيقي لقوة العدو.

وخلال مراسم

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