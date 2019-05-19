هل ينجح تحالف الحلبوسي من حل مجلس نينوى ... واين الشيعة من هذه المعادلة؟

2019/05/19 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد- خاص

محمود المفرجي الحسيني

لا يخفى إن تحالف القوى العراقية الذي شكله رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، كان على اثر ما حدث من تداعيات

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