عواد : من المعيب تشغيل الأجانب واستبعاد أبناء المحافظات النفطية

2019/05/19 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، عدي عواد، اليوم الأحد، أن من المعيب تشغيل اجانب من بلاد لا وجود للنفط فيها كخبراء ومهندسي نفط بينما ابناء المحافظات النفطية يستبعدون من العمل، داعيا وزير النفط الى الاعتماد على الكوادر الوطنية.

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