2019/05/19 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تحالف الإصلاح والإعمار، اليوم الأحد، عن فكر غير موجود في الدولة البرلمانية الحالية، كان موجودا طيلة الدورات البرلمانية السابقة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب بالاصلاح: الدورة الحالية لمجلس النواب لا تشهد تخندقا طائفيا) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب بالاصلاح: الدورة الحالية لمجلس النواب لا تشهد تخندقا طائفيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).