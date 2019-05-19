مهاجمة منزل مسؤول في امانة بغداد بقنبلة يدوية

2019/05/19 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد، عن تعرض منزل مسؤول فيها الى هجوم بقنبلة يدوية.

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