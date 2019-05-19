2019/05/19 | 12:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تختتم الهند اليوم الأحد انتخاباتها البرلمانية التي بدأت منذ ستة أسابيع، في المرحلة السابعة والأخيرة من عملية الاقتراع الأكبر في التاريخ.ودُعي قرابة 120 مليونا من أصل 900 مليون ناخب في البلاد، لاختيار نوابهم في 59 دائرة خصوصاً في شمال وشرق البلاد، بينها كالكوتا وفارانازي اللتان يتركز الانتباه عليهما، وبسبب مساحة البلاد الشاسعة، تنتخب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بدء المرحلة السابعة والأخيرة من الانتخابات البرلمانية في الهند) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بدء المرحلة السابعة والأخيرة من الانتخابات البرلمانية في الهند) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).