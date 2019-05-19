بمشاركة العراق.. أوبك تعقد اجتماعا في جدة لمراقبة اتفاق خفض الانتاج

2019/05/19 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..يُعقد اليوم الأحد في محافظة جدة الاجتماع الرابع عشر للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج، بين منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، والدول من خارجها (أوبك+)، لمناقشة أوضاع أسواق النفط العالمية، ومتابعة عمل اللجنة ونتائج قراراتها في الاجتماعات السابقة، ومعرفة مدى التزام دول «أوبك» وشركائها بقرار خفض الإنتاج، والخروج بتوصيات قبل اجتماع (أوبك+) في […]

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