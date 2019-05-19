الموارد المائية توافق على زراعة 15 ألف دونم بمحصول الشلب في واسط

2019/05/19 | 12:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الموارد المائية عن الموافقة على زراعة محصول الشلب في محافظة واسط وبمساحة /15/ الف دونم خلال الموسم الحالي وذلك بسبب وفرة المياه.وقال النائب محمود عبد الرضا ملا طلال ان :” وفرة المياه في المحافظة هذا الموسم وفرت الظروف الملائمة لزراعة الشلب ، اذ تمت مفاتحة وزارتي الزراعة والموارد المائية للموافقة على شمول […]

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