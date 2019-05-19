الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين في الضفة

2019/05/19 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، ثلاثة فلسيطنيين خلال مداهمة عدة مناطق بالضفة الغربية.وافادت مصادر صحافية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عامر رأفت الزياح (25 عاما)، بعد دهم منزل ذويه في بلدة تقوع جنوب بيت لحم، وتفتيشه.وأضاف المصدر، ان قوات الاحتلال اقتحمت بلدة تقوع؛ بحجة رشق حافلة للمستوطنين، تخللها اطلاق الرصاص وقنابل الغاز […]

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