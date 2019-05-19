الهجرة : عودة ( 129 ) نازحا لمناطق سكناهم الاصلية في القائم

2019/05/19 | 12:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الهجرة و المهجرين، اليوم الاحد، عودة (129) نازحا من مخيمات النزوح في عامرية الفلوجة و المدينة السياحية إلى مناطق سكناهم الأصلية في قضاء القائم بمحافظة الأنبار.

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