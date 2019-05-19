2019/05/19 | 12:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الهجرة و المهجرين، الأحد، عن عودة (129) نازح من مخيمات النزوح في عامرية الفلوجة و المدينة السياحية إلى مناطق سكناهم الأصلية في قضاء القائم بمحافظة الأنبار و قال مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “تم إعادة (192) نازحاً من مخيمات النزوح […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهجرة تعلن عودة 129 نازحا لمناطق سكناهم الاصلية في القائم) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهجرة تعلن عودة 129 نازحا لمناطق سكناهم الاصلية في القائم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).