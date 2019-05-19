2019/05/19 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار: وصول نسب التسويق لمحصول الحنطة الى 125 الف طن هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/19 | 12:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي قار: وصول نسب التسويق لمحصول الحنطة الى 125 الف طن) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذي قار: وصول نسب التسويق لمحصول الحنطة الى 125 الف طن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).