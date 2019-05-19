وزير النفط يعلق على قرار انسحاب موظفي شركة “اكسون موبيل”

2019/05/19 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ علق وزير النفط ثامر الغصبان، اليوم الاحد، على قرار انسحاب موظفي شركة “اكسون موبيل” من البصرة، مبيناً أن الحقول النفطية تنعم بالاستقرار والأمان وان انسحابهم غير مقبول او مبرر.وقال الوزير في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إن “الأوضاع الامنية والاجتماعية في جنوب العراق مستقرة أسوة ببقية مدن العراق، وان الشركات […]

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