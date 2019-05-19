ادارة الشرطة تكشف حقيقة مغادرة المدرب نيبوشيا

2019/05/19 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..فندت إدارة الشرطة، الأحد، الانباء التي يتم تداولها في مايخص مستقبل المدرب نيبوتشا او سفر المدرب الى خارج العراق.وقال عضو إدارة نادي الشرطة تحسين الياسري في تصريح لـ/ المعلومة/ إن “المدرب مستمر مع الفريق وكل مايقال وينشر في هذا الخصوص هي اجتهادات وتوقعات لاتتعدى مسألة محاولة التأثير على مسيرة الفريق في هذا الوقت […]

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