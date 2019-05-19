2019/05/19 | 12:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصدر في محافظة البصرة، عن ان المحافظ اسعد العيداني اعفى مدير تربية قضاء ابي الخصيب ومدير الموارد البشرية.

وقال المصدر لـ "العهد نيوز"، اليوم الاحد،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل .. خاص بالـ "العهد نيوز" ... محافظ البصرة يعفي اثنين من مسؤولي المحافظة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل .. خاص بالـ "العهد نيوز" ... محافظ البصرة يعفي اثنين من مسؤولي المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).