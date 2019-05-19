الكهرباء توافق على تحويل الأجور اليومية إلى عقود

2019/05/19 | 12:39

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العهد نيوز- بغداد

اعلنت وزارة الكهرباء عن، تحويل أكثر من 4200 موظف اجور يومية في شركة توزيع كهرباء الجنوب الى عقود.

وأظهرت وثيقة حصلت عليها "العهد نيوز"،

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