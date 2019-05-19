اكمال الحكومة

2019/05/19 | 12:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تضاربت تصريحات النواب حول الموعد المتوقع لاستكمال حكومة عادل عبد المهدي المنقوصة ، الامر الذي يعكس حجم الخلافات واتساع الهوة بين الكتل السياسية حول المرشحين للوزارات الشاغرة ، وبالاخص الداخلية والدفاع ، وعدم التوصل الى توافق سياسي بشأنها .

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