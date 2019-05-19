عاجل.. وزير النفط: إجلاء إكسون موبيل موظفيها الأجانب غير مقبول ولا مبرر

2019/05/19 | 12:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير النفط: إجلاء إكسون موبيل موظفيها الأجانب غير مقبول ولا مبرر

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