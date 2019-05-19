القبض على متهمين اثنين لاشهارهما السلاح على المواطنين فوق جسر الجادرية

2019/05/19 | 12:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت القوات الامنية القبض على متهمين اثنين لإشهارهما السلاح على المواطنين فوق جسر الجادرية.وذكر بيان لمديرية نجدة بغداد ” أن متهمين اثنين يستقلان عجلة نوع “سايبا” كانا مخمورين قاما بإشهار السلاح على المواطنين فوق جسر الجادرية، مشيرة الى قيامها بإحالتهما الى الجهة المختصة لغرض استكمال الإجراءات القانونية .

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