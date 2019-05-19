2019/05/19 | 12:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة عن وصول كميات جديدة من المعدات الاستيرادية الخاصة بمشروع شبكات مجاري الرمادي في محافظة الانبار.وذكر بيان للوزارة ان ” هذه المعدات تسهم برفع نسب الانجاز حيث يعد مشروع شبكة مجاري الرمادي من مشاريع البنى التحتية المهمة في المحافظة”.واضاف ” تشمل المعدات منظومة متكاملة لتصريف المياه الثقيلة ومياه […]

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