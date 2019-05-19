2019/05/19 | 12:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر النائب الجمهوري، جاستن اماش، ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب انخرط في سلوك قد يستوجب عزله، ليصبح بذلك اول سياسي من حزبه يدعو لعزل سيد البيت الابيض.واتهم النائب عن ولاية ميشيغان وزير العدل، وليام بار، بتضليل العامة “عمدا” بشأن مضمون تقرير المدعي الخاص، روبرت مولر، المتعلق بـتدخل روسيا المزعوم الداعم لفوز ترامب في انتخابات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لاول مرة ..نائب جمهوري يطالب بعزل ترامب) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لاول مرة ..نائب جمهوري يطالب بعزل ترامب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).