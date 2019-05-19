برلمان كردستان يعلن اسماء المرشحين لرئاسة الاقليم

2019/05/19 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن برلمان كوردستان، اليوم الاحد، اسماء المرشحين لمنصب رئاسة اقليم كوردستان.

وعقدت رئاسة برلمان اقليم كوردستان اليوم اجتماعا للاعلان عن اسماء المرشحين لتولي منصب رئيس الاقليم.

والاسماء المرشحة الخمسة هي نيجيرفان بارزاني، وهو الأوفر حظاً لتولي المنصب، واوميد عبد السلام قادر، ومحمد حمه صالح عمر، وريبوار عزيز مصطفى، وهيوا عبد الله خدر.

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