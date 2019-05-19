2019/05/19 | 12:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المحكمة الاتحادية ترد دعوى تخص الية اعفاء اصحاب المناصب العليا في المثنى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع كلكامش برس الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/19 | 12:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع كلكامش برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحكمة الاتحادية ترد دعوى تخص الية اعفاء اصحاب المناصب العليا في المثنى) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المحكمة الاتحادية ترد دعوى تخص الية اعفاء اصحاب المناصب العليا في المثنى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).