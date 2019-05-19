الاقتصاد النيابية تشكل لجنة لمراقبة وزارة التجارة وعقودها الخاصة بالبطاقة التموينية

2019/05/19 | 13:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية ، تشكيل لجنة فرعية مختصة لمراقبة وزارة التجارة والعقود التي تبرمها لاستيراد مفردات البطاقة والتحقق بشكل مستمر من تطابق اسعارها مع معدل الأسعار العالمية للمواد المماثلة.واكد عضو اللجنة المكلف بمتابعة ملف وزارة التجارة نوفل الناشي في بيان اليوم ان” اللجنة ستباشر عملها الاسبوع المقبل على أن تقدم تقريرها النهائي […]

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