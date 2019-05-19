وزير النفط : قرار انسحاب موظفي شركة “اكسون موبيل”غير مقبول او مبرر

2019/05/19 | 13:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير النفط ثامر الغصبان، اليوم الاحد، ان الحقول النفطية تنعم بالاستقرار والامان وان انسحاب موظفي شركة “اكسون موبيل” من البصرة “غير مقبول او مبرر”.وقال الوزير في بيان صحفي :” ان الأوضاع الامنية والاجتماعية في جنوب العراق مستقرة أسوة ببقية مدن العراق، وان الشركات النفطية العالمية تعمل بالحقول النفطية وخصوصاً في المحافظات التي تنعم […]

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