English | كوردى

محافظ البصرة يعفي مديرين عامين في ابو الخصيب


محافظ البصرة يعفي مديرين عامين في ابو الخصيب
2019/05/19 | 13:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- محافظ البصرة يعفي مديرين عامين في ابو الخصيب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ البصرة يعفي مديرين عامين في ابو الخصيب) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ البصرة يعفي مديرين عامين في ابو الخصيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).

كامل التفاصيل في: المعلومة ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا